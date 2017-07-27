США полишили спільні з Європою принципи щодо санкцій проти Росії – Мінекономіки ФРН

Міністр економіки Німеччини Брігітт Зіпріс заявляє, що нові санкції Сполучених Штатів Америки, які були схвалені Палатою представників (нижньою палатою Конгресу), можуть завдати шкоди німецьким компаніям у сфері енергетики.

Про це повідомляє Reuters.

Вона також сказала, що ці санкції можуть створити складнощі у відносинах Берліна з Вашингтоном.

"Сполучені Штати полишили спільні принципи, яких вони дотримувалися з Європою стосовно санкцій проти Росії", - заявила Зіпріс в ефірі телеканалу ARD.

Вона додала, що через відсутність координації зусиль з Європою у цьому питанні з'являється ризик, що німецькі компанії зазнають шкоди.

Представники німецького бізнесу попередили, що нові санкції, схвалені Палатою представників США, можуть зашкодити співпраці німецьких компаній у трубопровідних проектах, які, за їх словами, є необхідними для енергетичної безпеки Німеччини.

Читайте такожМінфін США ввів санкції проти 13 чиновників Венесуели

Як повідомляв УНІАН, підтримана Палатою представників та Сенатом законодавча ініціатива щодо санкцій перед набуттям чинності має бути підписана президентом США Дональдом Трампом.

Своєю чергою у Білому домі заявили, що очікують на внесення змін до схваленого законопроекту про нові санкції проти РФ.

Документ законодавчо закріплює чинні санкції проти Росії, створює механізм обов’язкового погодження з Конгресом США можливого рішення президента США з послаблення антиросійських санкцій, а також передбачає можливість запровадження санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції у металургійній та гірничо-видобувній галузях і на залізничному транспорті.

Документом посилюються секторальні санкції проти Росії щодо фінансового сектору РФ та російської енергетики, передбачається запровадження санкцій у зв’язку з діяльністю уряду РФ у напрямку підриву кібернетичної безпеки, а також запровадження санкцій по відношенню до осіб, відповідальних за порушення прав людини на окупованій РФ території, які діють в інтересах оборонного та розвідувального секторів уряду РФ.

Крім того, передбачається запровадження санкцій по відношенню до іноземних фізичних і юридичних осіб, що сприяли посиленню оборонних можливостей уряду Сирії.

Також законопроектом надається право президенту США в координації із союзниками Сполучених Штатів запроваджувати санкції проти фізичних та юридичних осіб, які сприяють розвитку і обслуговуванню російських експортних нафто- і газопроводів.