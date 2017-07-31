США підтвердили можливість розгортання Patriot в Естонії та обговорили російські військові маневри

Віце-президент США Майк Пенс підтвердив можливість розгортання системи ПО Patriot в Естонії. Про це пише «Радіо Свобода» із посиланням на заяву прем’єр-міністра Естонії Юрія Ратас.

Ратас наголосив, що сторони обговорили майбутні російські військові маневри, які Росія планує провести біля кордону з Естонією, а також те, як «Естонія, США та НАТО повинні спостерігати за ними та обмінюватися інформацією».

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«Ми говорили про це сьогодні, але не говорили про дату чи час», - сказав естонський прем’єр.

Як повідомляв УНІАН раніше, дестабілізуючі дії Росії, підтримка Росією злодійських режимів, дії РФ в Україні - неприйнятні. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс під час візиту до Таллінна.

Зокрема, Пенс прокоментував нещодавно прийнятий в Конгресі закон щодо санкцій проти Росії та позицію США відносно захисту їх східно-європейських партнерів проти російської агресії.