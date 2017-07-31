Дестабілізуючі дії Росії в Україні та підтримка злодійських режимів неприйнятні - Пенс

Дестабілізуючі дії Росії, підтримка Росією злодійських режимів, дії РФ в Україні - неприйнятними.

Про це віце-президент США Майк Пенс завив 30 липня під час візиту до Таллінна, повідомляє Голос Америки.

Зокрема, Пенс прокоментував нещодавно прийнятий в Конгресі закон щодо санкцій проти Росії та позицію США відносно захисту їх східно-європейських партнерів проти російської агресії.

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"Президент дав чітко зрозуміти, що дестабілізуючі дії Росії, її підтримка злодійських режимів, її дії в Україні, все це неприйнятно. Президент дав чітко зрозуміти, що скоро він підпише законопроект щодо санкцій, який прийняв Конгрес. У той же час, чітко демонструючи наші наміри, ми очікуємо, що поведінка Росії зміниться. Президент та я дуже сподіваємось, що поведінка російського уряду зміниться, як по відношенню до України, так і стосовно підтримки злодійських режимів Ірану та Північної Кореї", - сказав Пенс.

Пенс також запевнив східноєвропейських партнерів у непохитній підтримці США. "Президент Трамп відправив мене в Європу з дуже простим месседжем. А саме – "Америка понад усе" не означає "Америка наодинці". Моє послання країнам Балтії буде таким самим, як моє послання під час візиту до Грузії та Чорногорії - наші східноєвропейські союзники, ми стоїмо з вами на одному боці заради свободи. Це велика честь, бути на вашому боці", - сказав віце-президент Пенс.

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