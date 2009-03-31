Китайські авіаносці ходитимуть на українських двигунах

Китай може вибрати газотурбінні двигуни українського виробництва для будування перших національних авіаносців. Про це Kanwa Daily News повідомив джерело в суднобудівельній галузі України. Раніше українські двигуни вже використовувалися в конструкції китайської військово-морської техніки. Зокрема, двигунами DA80/DN80 (експортні варіанти UGT-25000) підприємства "Зоря"-"Машпроект" оснащені есмінці класу Guangzhou і Luyang II.

Офіційно про плани будівництва авіаносців для Народно-визвольної армії Китаю Пекін оголосив у грудні 2008 року (раніше китайці заперечували інформацію, що з`являлася в пресі). Нині, як вважають в оборонному відомстві Китаю, флот країни недостатньо сильний і потребує кораблів такого класу. Авіаносець повинен стати "символом сили нації і конкурентоспроможності флоту".

Утім, офіційної інформації про те, які саме авіаносці збирається будувати Китай і коли ці кораблі будуть введені в бойовий склад флоту, ще немає. За одними даними, до 2015 року Китай має намір побудувати два перші авіаносці середнього класу водотоннажністю 50-60 тисяч тонн з неядерними силовими установками.

Згідно з останнім повідомленням Associated Press, китайці планують завершити будівництво авіаносця водотоннажністю 48 тисяч тонн із звичайною силовою установкою вже 2010 року, а на 2020-й також прийняти на озброєння атомний корабель водотоннажністю 93 тисячі тонн. Окрім цього, китайці працюють над створенням палубних бойових літаків, які могли б базуватися на нових авіаносцях. Вони створюються на основі російських Су-33.

За даними преси, Пекін також має намір відновити раніше куплений в Україні авіаносний крейсер "Варяг", щоб використовувати його для тренування пілотів палубної авіації. Київ також поставив китайцям літак Т10К, що залишився від радянської армії, який є прототипом палубного винищувача Су-33. Як кажуть експерти, він необхідний Пекіну для того, щоб вивчити конструкції складаного крила, посадкового гальма і інших систем палубного літака.

У січні 2009 року міністр оборони України Юрій Єхануров також оголосив про намір розширити військово-технічну співпрацю з Китаєм, нагадує Лента.ру. Йшлося про спільне виробництво навчально-бойового літака L-15, підготовку офіцерів морської авіації, а також будівництво бойових кораблів. Зазначмо, що в конструкції літака L-15 вже використовуються комплектувальні українського виробництва - двигуни ДВ-2 запорізького машинобудівного конструкторського бюро "Прогрес".