У Берліні тестують систему розпізнавання облич в громадських місцях (фото)

На берлінській залізничній станції Зюдкройц почали тестувати систему розпізнавання облич для підвищення безпеки людей у громадських місцях, передає ЄвроПравда з посиланням на Die Welt.

При вході, виході та біля ескалатора станції встановили три камери спостереження. Вони фіксуватимуть усіх перехожих, а спеціальна програма розпізнаватиме обличчя, співставляючи їх з тими, що в базах даних.

Для участі в тестовому проекті зареєструвалися понад 200 осіб. Їхні імена та фотографії були збережені у базі даних.

"Наші громадські місця повинні бути безпечними", - наголосив міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мазьєр. За його словами, нова техніка має ідентифікувати розшукуваних злочинців.