У Берліні тестують систему розпізнавання облич в громадських місцях (фото)
16:32, 01 серпня 2017Світ
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У майбутньому система має допомогти запобігати випадкам злочинів та терактів у місцях масового перебування людей.
REUTERS
На берлінській залізничній станції Зюдкройц почали тестувати систему розпізнавання облич для підвищення безпеки людей у громадських місцях, передає ЄвроПравда з посиланням на Die Welt.
При вході, виході та біля ескалатора станції встановили три камери спостереження. Вони фіксуватимуть усіх перехожих, а спеціальна програма розпізнаватиме обличчя, співставляючи їх з тими, що в базах даних.
REUTERS
Для участі в тестовому проекті зареєструвалися понад 200 осіб. Їхні імена та фотографії були збережені у базі даних.
REUTERS
"Наші громадські місця повинні бути безпечними", - наголосив міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мазьєр. За його словами, нова техніка має ідентифікувати розшукуваних злочинців.
REUTERS
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