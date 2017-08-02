У Мадриді відкрився бар, де гостям пропонують поспати під час обідньої спеки (відео)

Африканська спека огорнула всю Європу. У Мадриді відкрився бар, клієнтам якого пропонують місце для сну під час сієсти. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Власники закладу кажуть - створили його, аби люди, що живуть далеко від роботи, теж мали можливість спати в обід. Це можна зробити в кімнатах для відпочинку, а можна - і в спальнях. Година сієсти у двох'ярусному ліжку коштує вісім євро, тоді як окремий номер майже вдвічі дорожчий.

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Як повідомляв УНІАН, нинішнє літо є одним з найспекотніших за всю історію спостережень за погодою у Європі. Антициклон "Люцифер" викликав аномальну спеку в Італії. У Польщі через спеку кінним екіпажам заборонили возити туристів.

Нагадаємо, протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується спека +35°... +37°.