Віце-президент США звинуватив Росію у спробі влаштувати переворот в Чорногорії

Віце-президент США Майк Пенс звинуватив Росію у торішній спробі перевороту в Чорногорії і спробі дестабілізувати Західні Балкани. Про це він заявив під час свого візиту в Подгориці, пише "Європейська правда".

"У такі часи ми повинні стояти на захисті того, що має для нас значення. Тут, у Європі ми повинні бути рішучі й безкомпромісні у боротьбі з агресією непередбачуваних країн, тінь яких нависає зі сходу" - зазначив Пенс.

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За його словами, Росія силою намагається перекроїти міжнародно визнані кордони, і тут, на Західних Балканах, росія намагається дестабілізувати регіон, підриваючи демократію, віру в яку ми всі поділяємо".

Пенс зазначив, що наміри Москви були зрозумілі в минулому році, коли вона "з допомогою своїх агентів намагалася зірвати вибори в Чорногорії, атакувала парламент і навіть намагалася вбити прем'єр-міністра, тільки щоб не дозволити Чорногорії приєднатися до НАТО".

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Нагадаємо, в жовтні, в день виборів у парламент, чорногорська влада заарештувала 20 сербських громадян на кордоні з Сербією, звинувативши їх у плануванні збройних нападів на державні установи. Опозиційні партії звинуватили прем'єра Джукановіча у фальсифікації справи з метою використання служб безпеки для того, щоб вони допомогли продовжити його 25-річне правління в Чорногорії.