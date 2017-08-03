США заборонили своїм громадянам їздити в КНДР з 1 вересня

Держдепартамент США закликав американців залишити КНДР до 1 вересня, повідомляє Reuters з посиланням на заяву Держдепу.

"Тим, хто знаходиться в Північній Кореї за паспортом США необхідно залишити країну до того, як почне діяти обмеження на поїздки американців в КНДР 1 вересня", - йдеться в заяві.

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Відзначається, що американські громадяни не зможуть вилетіти в КНДР, оскільки їхні паспорти для поїздок в цю країну більше не будуть діяти. Якщо держсекретар США Рекс Тіллерсон не скасує або не продовжить заборону, то він буде діяти протягом року, йдеться в заяві.

Виняток становитимуть поїздки журналістів, співробітників гуманітарних організацій і тих, хто направляється в КНДР у національних інтересах.

Нагадаємо, раніше в США два туристичні агентства, які організовують тури в Північну Корею, заявили, що уряд США планує заборонити американцям їздити в КНДР