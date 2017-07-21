У США хочуть заборонити американцям їздити в Північну Корею - Reuters

У США два туристичних агентства, які організовують тури до Північної Кореї, заявив, що уряд США планує заборонити американцям їздити до КНДР, пише Reuters.

Зокрема, як повідомляється, в одному із агентств Koryo Tours зазначили, що про заборону уряд оголосить 27 липня і вона набуде чинності в тридцятиденний період .

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Інше агентство Young Pioneer Tours оголосив, що його також попередили про заборону.

Повідомляється, що Young Pioneer Tours – це саме те агентство, послугами якого скористався американський студент Отто Уормбір , який 17 місяців провів у в’язниці Північної Кореї за підозрою у спробі вкрасти прапор. Юнак помер.