Пхеньян назвав заборону на в'їзд американців до КНДР "дитячим заходом"

Влада Північної Кореї відреагувала на введену в США заборону на поїздки американських громадян в КНДР, повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК). У своїй заяві МЗС країни назвав прийняті в США заходи «дитячими» і «мерзенними», передає РБК.

Офіційний представник північнокорейського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що Пхеньян заохочує візити громадян інших держав у країну. «Для іноземців немає ніякої причини відчувати загрозу своїй безпеці в КНДР, яка має найбільш стабільну і сильну державну систему», - заявили в МЗС КНДР.

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У той же час Пхеньян зазначив, що залишає за собою право карати іноземців за «ворожі дії проти КНДР». «Це законне право суверенної держави покарати злочинців у відповідності з вимогами національного права», - йдеться у заяві.

«Адміністрація США прийняла цей дитячий запобіжний захід про заборону на поїздки в нашу країну, прискіпуючись до здійснення законного права суверенної держави. Це акт, спрямований на те, щоб послабити авторитет КНДР, і мерзенна міра, що обмежує спілкування між людьми, не дозволяє громадянам США побачити реальну картину життя в Північній Кореї та її досягнень», - підкреслили в КНДР. У Пхеньяні також зазначили, що «залишають відкритими двері» для будь-якого американця, який вирішить відвідати країну.

Заборона на поїздки громадян США в КНДР була введена в кінці липня. 2 серпня Держдепартамент США закликав американців, які знаходяться в КНДР, залишити країну до 1 вересня.

Рішення про заборону поїздок американців в КНДР було прийнято після смерті американського студента. Він був затриманий в Північній Кореї у січні 2016 року за крадіжку агітаційного плаката, після чого його засудили на 15 років таборів. У червні влада КНДР передала американця на батьківщину. Однак у США він прибув в стані коми. 20 червня американський студент помер, не приходячи в свідомість. У Північній Кореї стверджують, що він захворів на ботулізм. Американські лікарі припустили, що причиною смерті студента стала важка неврологічна травма невідомого походження. Сім'я американця відмовилася від розтину.