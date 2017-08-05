ЗМІ розповіли деталі резолюції США проти Північної Кореї

Розроблена США резолюція Радбезу ООН покликана на третину скоротити валютні доходи Північної Кореї, які наразі складають $3 млрд. Про це Reuters розповів дипломат, який побажав залишитися неназваним, передає РБК.

Цього планується досягти за рахунок заборони експорту з КНДР вугілля, заліза, залізної руди, свинцю, свинцевої руди і морепродуктів, пояснив співрозмовник агентства.

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За його словами, в Радбезі є велика впевненість у тому, що проект резолюції підтримають Росія і Китай.

Згідно з цим документом, як додав дипломат Ради Безпеки, країнам також заборонять збільшувати нинішню кількість працівників з Північної Кореї, що працюють за кордоном. Крім того, за його даними, країнам заборонені будуть усі нові спільні проекти з Північною Кореєю і будь-які нові інвестиції в поточні спільні проекти.

Подібні виступи США за посилення санкцій відносно КНДР, як уточнило джерело Reuters, пов'язані з новими випробуваннями Пхеньяном міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) в липні. Голосування по цій резолюції, за словами дипломата, має відбутися в Раді Безпеки ООН у суботу, 5 серпня.