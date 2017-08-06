Трамп розповів про свою роботу під час відпустки, поки в Білому домі йде ремонт

Президент США Дональд Трамп розповів, що продовжує працювати під час відпустки. Про це він написав у своєму Twitter.

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«Працюю в Бедмінстері, Нью-Джерсі, поки в Білому домі йде давно запланований ремонт. Це не відпустка — зустрічі і дзвінки!», — написав він.

Президент США Дональд Трамп 4 серпня відправився в «робочу відпустку» на два тижні, поки в західному крилі Білого дому будуть ремонтувати кондиціонери.

Користувачі соціальних мереж помітили подвійну веселку над Білим домом після того, як Дональд Трамп покинув свою резиденцію.