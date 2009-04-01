Як адаптувати Європу до кліматичних змін

Єврокомісія розробила стратегічний підхід щодо адаптації до кліматичних змін.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань захисту довкілля Ставрос ДІМАС, представляючи “Білу книгу” з цього питання.

“Ми повинні серйозно працювати над зменшенням викидів СО2 в атмосферу, однак навіть якщо ми досягнемо такого зниження, про яке зобов’язалися, певні кліматичні зміни неминучі. Відтак, ми повинні почати співпрацювати з урядами, бізнесом та суспільством для розвитку всебічної стратегії адаптації”, - заявив він.

У документі, підготовленому Єврокомісією, зазначається, що у найближчі 50 років кліматичні зміни матимуть суттєвий вплив на такі важливі економічні галузі, як сільське господарство, енергетика, транспорт, екосистеми, туризм та охорону здоров’я.

“Біла книга” представляє собою рамкову програму підготовки до кліматичних змін. Перша фаза стратегії триватиме до 2012 року і полягатиме безпосередньо у підготовці стратегії та до її реалізації, починаючи з 2013 року. При цьому, на переконання Єврокомісії, рішення щодо адаптації до кліматичних змін мають схвалюватися на підставі серйозного економічного та наукового аналізу. При цьому Єврокомісія вважає за необхідне створити до 2011 року інформаційний механізм, якій давав би можливість обмінюватися інформацією щодо ризиків кліматичних змін, їх наслідків та кращого досвіду.

У книзі також звертається увага на те, що наслідки кліматичних змін будуть різними для різних регіонів Європи. При цьому, найбільш вразливими вважають прибережні та гірські регіони. Саме тому, зазначається у книзі, заходи з адаптації мають носити національний та регіональний характер. Роль Європейського Союзу в цих зусиллях полягатиме в забезпеченні інтегрованого та координованого підходу, особливо в транскордонних питаннях.

Комісар ЄС також повідомив, що Комісія планує створити спеціальну керівну групу з адаптації до наслідків кліматичних змін, яка складатиметься з представників країн-членів ЄС, що займаються створенням національних програм адаптації.