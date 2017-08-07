КНДР пригрозила "жорсткою відповіддю" на нові санкції ООН

Північна Корея має намір нарощувати свій ядерний арсенал і дати жорстку відповідь США і введеним проти неї санкціям ООН. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Як пише агентство, Пхеньян називає введені обмеження замахом на його суверенітет, яке здійснили США в надії ізолювати країну.

Також КНДР заявила, що не має наміру обговорювати питання ядерного роззброєння до тих пір, поки зберігається загроза з боку США. Крім того, Пхеньян звинуватив Вашингтон у ворожих діях.

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"Немає більшої помилки, ніж припущення США, що їх земля в безпеці за океаном... Санкційна резолюція ООН - плід злодіянь США... Це бурхливе порушення суверенітету КНДР, - ред.) і серйозне випробування для нашої республіки", - йдеться в офіційній заяві уряду країни.

Як повідомляв УНІАН, рада безпеки ООН посилила санкції проти КНДР. Згідно з документом, КНДР забороняється експорт вугілля, заліза, залізної руди, свинцю, свинцевої руди, а також морепродуктів. Крім того, державам – членам ООН забороняється збільшувати число робочих з Північної Кореї всередині країни і робити інвестиції в спільні проекти з північнокорейськими компаніями.