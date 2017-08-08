"Любов на відстані": засновник Tesla Ілон Маск поклав край чуткам про розрив з колишньою Джонні Деппа

Всесвітньо відомий винахідник залишив неоднозначне пост на сторінці екс-коханої в Instagram.

Мільярдер Ілон Маск першим порушив мовчання щодо чуток про його розрив з актрисою і екс-дружиною Джонні Деппа Ембер Херд.

Так, на сторінці в Instagram Ембер виклала колаж з диснеївською Русалонькою, де імітує її руху. Маск залишив під цим фото сердечко і написав "мило".

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Однак відразу ж Ілон залишив ще один коментар, в якому відреагував на новини про його розрив з Ембер.

"Щоб покласти край усій цій галас, який підняли ЗМІ у вихідні, хочу прояснити: нехай ми з Ембер більше і не разом, ми як і раніше друзі та близькі люди, які люблять один одного. Стосунки на відстані, коли у кожного дуже багато роботи і обов'язків, — це завжди складно. Але хто знає, що буде завтра...", - написав Маск.

Нагадаємо, 46-річний мільярдер Ілон Маск і 31-річна американська актриса Ембер Херд були разом більше року. За цей час винахідник встиг познайомити кохану зі своїми дітьми від першого шлюбу і навіть вирушити разом на відпочинок.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Маск розповів про свій можливий психічний розлад.