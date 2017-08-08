Країни ЄС почали процес повернення мігрантів до Греції

Країни-члени Євросоюзу почали процес повернення до Греції мігрантів, які впродовж останніх п'яти місяців прибули до ЄС через грецьку територію.

Про це у вівторок, 8 серпня, повідомила у Брюсселі речниця Єврокомісії Туве Ернст, передає Deutsche Welle з посиланням на AP.

Згідно з правилами, мігранти повинні подавати заяви на отримання притулку у тій країні, через яку вони в'їхали на територію ЄС.

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Грецькі відомства, відповідальні за прийом таких документів, заявили про запити з інших країн щодо повернення понад 400 мігрантів.

Речниця Єврокомісії наголосила, що Греція повинна запевнити, що країна має відповідні умови для прийому мігрантів, яких повертають.

Афіни, своєю чергою, заявили, що приймуть лише частину із заявлених до повернення мігрантів.

"Йдеться про кілька десятків. Ми приймемо назад лише символічну кількість", - заявив міністр міграційної політики Греції Янніс Музалас. Він спростував повідомлення про те, що Греція готова прийняти тисячі мігрантів з Німеччини.