Трамп вітав посилення санкцій проти КНДР

05:40, 06 серпня 2017
Світ
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Радбез ООН одноголосно проголосував за проект резолюції щодо посилення санкцій відносно КНДР.

Дональд Трамп / Ілюстрація REUTERS

Президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на посилення радою безпеки ООН санкцій проти Північної Кореї. Про це він написав у своєму Twitter.

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«Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй щойно проголосував 15-0 за санкції проти Північної Кореї. Китай і Росія голосували разом з нами. Дуже великий фінансовий ефект!» — написав він.

Радбез ООН одноголосно проголосував за проект резолюції щодо посилення санкцій відносно КНДР.

Згідно з документом КНДР забороняється експорт вугілля, заліза, залізної руди, свинцю, свинцевої руди, а також морепродуктів. Крім того, державам – членам ООН забороняється збільшувати число робочих з Північної Кореї всередині країни і робити інвестиції в спільні проекти з північнокорейськими компаніями.

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Теги: #Трамп проти КНДР