Трамп вітав посилення санкцій проти КНДР
Радбез ООН одноголосно проголосував за проект резолюції щодо посилення санкцій відносно КНДР.
Президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на посилення радою безпеки ООН санкцій проти Північної Кореї. Про це він написав у своєму Twitter.
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«Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй щойно проголосував 15-0 за санкції проти Північної Кореї. Китай і Росія голосували разом з нами. Дуже великий фінансовий ефект!» — написав він.
Згідно з документом КНДР забороняється експорт вугілля, заліза, залізної руди, свинцю, свинцевої руди, а також морепродуктів. Крім того, державам – членам ООН забороняється збільшувати число робочих з Північної Кореї всередині країни і робити інвестиції в спільні проекти з північнокорейськими компаніями.