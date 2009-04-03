Підсумки саміту G20 дуже важливі, проте швидкого дива чекати не слід. Про це заявив голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу, передає Reuters.

"Ми не можемо чекати чудес вже завтра, проте... ми ухвалили правильні рішення щодо заходів для заохочення світової економіки", - сказав Ж.М.Баррозу.

"Я гордий також повідомити, що Європа внесла значний внесок до рішень саміту", - додав голова Єврокомісії. Він наголосив, що всі учасники зустрічі прийняли європейські пропозиції щодо жорсткішого регулювання і перевірки рейтингових агентств на конфлікт інтересів.

Відповідаючи на запитання про боротьбу з протекціонізмом, Ж.М.Баррозу зауважив, що ситуація в світі набагато краща, ніж могла б бути, оскільки заходи національних урядів із огородження власних ринків мають ще вельми обмежений характер.

Раніше повідомлялося, що лідери G20 прийшли до рішення про виділення на боротьбу з світовою економічною кризою по лінії Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ) близько 1 трлн дол. Як пояснив прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, з цих коштів 250 млрд дол. будуть виділені через SDR (валюта Міжнародного валютного фонду), 500 млрд дол. будуть виділені для МВФ додатково, і ще 250 млрд дол. будуть виділені для підтримки торгівлі.

Представляючи підсумки зустрічі лідерів G20 в Лондоні, британський прем`єр наголослив, що країни "великої двадцятки" вже реалізують найбільший в історії план стимулювання світової економіки. Він зазначив, що загальний об`єм коштів, що виділяються, до 2010 р. повинен скласти близько 5 трлн дол.

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