НАТО відзначає шістдесятиріччя

У німецькому містечку Кіль сьогодні відкривається саміт, присвячений ювілею. Він триватиме дві доби й закінчиться завтра – у день народження Північноатлантичного альянсу.

На сьогодні перед НАТО, за словами генсека Альянсу Яаапа де Хооп Схеффера, три основні завдання: відновлення безпеки в Афганістані, покращення відносин з Росією, які стали напруженими після серпневого конфлікту в Грузії. І третє завдання – боротьба з кібер-атаками та піратством.

Саміт називають чисто сімейним святковим зібранням, тому представників держав-партнерів, серед яких і Україна, туди не запросили.

ICTV