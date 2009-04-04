НАТО назвало нового генсека

Новим Генеральним секретарем НАТО обрано прем’єр-міністра Данії Андреса Фод РАСМУССЕНА.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції після завершення саміту НАТО його чинний Генеральний секретар Яап де Хооп СХЕФФЕР.

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ у свою чергу привітав данського колегу з обранням і зазначив, що рішення було прийнято країнами-членами НАТО одностайно.

Як повідомляв УНІАН, проти кандидатури А.РАСМУССЕНА виступала Туреччина, яка була незадоволена тим, як А.РАСМУССЕН поводив себе в 2006 році під час скандалу, коли одне з данських видань оприлюднило карикатуру на пророка Мухаммеда, що викликало хвилю протестів в ісламському світі.