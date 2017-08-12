Трамп домовився із Макроном координувати вирішення питання ядерної загрози КНДР
Президент США пообіцяв "разом із своїми союзниками застосувати весь спектр дипломатичних, економічних та військових засобів".
Президенти США Дональд Трамп домовився зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном координувати дії під час пошуку рішення кризи навколо Північної Кореї. Про це Білий дім повідомив у суботу, 12 серпня, після телефонної розмови двох президентів, передає DW.
Читайте такожПонад 3 мільйони добровольців попросились в армію КНДР на тлі напруженості з США - ЗМІ
Зазначається, що Трамп наголосив, що Вашингтон готовий "разом із своїми союзниками застосувати весь спектр дипломатичних, економічних та військових засобів" для подолання будь-якої ядерної загрози з боку Північної Кореї.
Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп розглядає введення нових санкцій відносно КНДР.
«Ми розглядаємо введення додаткових санкцій проти КНДР, які будуть дуже серйозними», — заявив Трамп у своєму гольф-клубі в Нью-Джерсі. Також він повідомив, що найближчим часом проведе телефонну розмову на тему Північної Кореї з головою КНР Сі Цзіньпіном.