Теракт у Барселоні: названо ім'я підозрюваного у наїзді на людей (фото)

20:54, 17 серпня 2017
Світ
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Чоловік на ім'я Дріс Укабір орендував бус, який використовувався при нападі.

Фото ймовірного терориста з Барселони / Roger @RogerMusicOfi

На натовп перехожих в Барселоні , імовірно, наїхав чоловік на ім'я Дріс Укабір. Про це з посиланням на поліцейські джерела повідомляє El Pais.

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Заззначається, що цей чоловік орендував бус, який використовувався при нападі.

Людина з таким іменем є в Facebook і він схожий на фото, показані місцевими ЗМІ.

В інформації на сторінці вказано, що Укабір живе в Ріполі. Це місто знаходиться неподалік від Барселони. Другий фургон знайшли в місті Вік дорогою з Барселони в Ріполі.

Фото орендаря фургона, в'їхав у людей / фото facebook.com/lafouine.soprano

Як повідомляв УНІАН, інцидент стався на Пласа-де-Каталунья в центрі Барселони, загинули 13 осіб, десятки були поранені

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Теги: #теракт у Барселоні