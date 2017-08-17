Теракт у Барселоні: названо ім'я підозрюваного у наїзді на людей (фото)
Чоловік на ім'я Дріс Укабір орендував бус, який використовувався при нападі.
На натовп перехожих в Барселоні , імовірно, наїхав чоловік на ім'я Дріс Укабір. Про це з посиланням на поліцейські джерела повідомляє El Pais.
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Заззначається, що цей чоловік орендував бус, який використовувався при нападі.
Este es el que ser ha hecho... esto #Barcelonapic.twitter.com/BgGaNPSn6y— Roger (@RogerMusicOfi) August 17, 2017
Людина з таким іменем є в Facebook і він схожий на фото, показані місцевими ЗМІ.
В інформації на сторінці вказано, що Укабір живе в Ріполі. Це місто знаходиться неподалік від Барселони. Другий фургон знайшли в місті Вік дорогою з Барселони в Ріполі.
Як повідомляв УНІАН, інцидент стався на Пласа-де-Каталунья в центрі Барселони, загинули 13 осіб, десятки були поранені.