"У терору немає шансів проти єдності": Порошенко та Клімкін засудили теракт у Барселоні

Президент України Петро Порошенко засудив терористичний акт у Барселоні, внаслідок якого загинули 13 людей, ще 100 отримали поранення.

Про це глава держави написав у своєму Twitter.

"Рішуче засуджую варварський терористичний акт в Барселоні. Наші думки з усіма постраждалими", – написав він.

Також президент додав: "У нашому світі не має бути місця для ненависті та насильству".

Крім того, співчуття постраждалим в результаті теракту також висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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"Засуджую жорстокий терористичний напад у Барселоні. Найглибші співчуття, якнайшвидшого одужання постраждалим. У терору немає шансів проти єдності", – написав він у своєму Twitter.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 17 серпня в результаті наїзду мікроавтобуса на пішоходів на бульварі Рамбла в туристичному кварталі в центрі Барселони (Іспанія) загинули щонайменше 13 осіб.

Як повідомили в МЗС України, українців серед загиблих чи поранених під час теракту немає.