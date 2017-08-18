Світові лідери висловили співчуття у зв'язку з терактом в Барселоні (відео)

Світові лідери висловили співчуття щодо загиблих через теракт в Барселоні. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ейфелева вежа в Парижі погасила свої вогні. Окремо привернув до себе увагу Дональд Трамп.

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У своєму twitter, розповідаючи про необхідність боротися з тероризмом, президент США згадав легенду про генерала Першинга. Є міф, згідно з яким під час війни на Філіппінах він вбивав мусульман кулями вимоченими в свинячій крові.

Як повідомляв УНІАН, увечері 17 серпня унаслідок наїзду мікроавтобуса на пішоходів на бульварі Рамбла в туристичному кварталі в центрі Барселони (Іспанія) загинули щонайменше 13 осіб.

Пізніше в Камбрільсі вночі в п'ятницю збили мінівеном кілька людей, завдавши їм травми, по всій видимості в спробі повторити вчинене за кілька годин до цього нападу в Барселоні.