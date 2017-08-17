Поліція Барселони шукає другий фургон після наїзду на натовп в центрі міста - ЗМІ

Поліція Барселони шукає другий фургон, який міг, імовірно, бути пов'язаний з інцидентом — наїздом автомобіля на натовп в центрі міста, повідомляє El Periodico.

Передбачається, що причетні до інциденту могли орендувати другий автомобіль для того, щоб сховатися.

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За даними LaVanguardia, поліція розшукує двох людей.

Раніше ЗМІ повідомили, що поліція кваліфікувала наїзд фургона на натовп людей у центрі Барселони як теракт. В даний час є інформація про дві жертви і більше 20 постраждалих.