Поліція знайшла вибухівку "матір Сатани" в укритті барселонських терористів

Іспанська поліція виявила в укритті барселонських терористів сліди трипероксида ацетону, відомого як вибухівка "матір Сатани". Про це пише РБК з посиланням на El Pais.

Якщо спочатку йшлося про те, що в будівлі знаходилися газові балони, то тепер експерти стверджують, що там же були виявлені сліди пероксиду ацетону. Це речовина використовувалася бойовиками ІД в якості основи для вибухових речовин при атаках в Брюсселі і Парижі.

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Особливістю цієї вибухівки є те, що вона має велику вибухову силу, часто не визначається після детонації і легко запалюється. За цієї причини у неї з'явилося прізвисько "Матір Сатани".

Виявлення подібної речовини дозволило поліції припустити, що терористична група мала намір не обмежуватися нападом у Барселоні, а зробити й інші, більш великі теракти.

Трипероксид ацетону вперше був отриманий в 1895 році. У військових цілях як ініціююча вибухова речовина не застосовувався через підвищену чутливість, проте з 1980-х років широко використовувався терористами при виготовленні вибухових пристроїв.

Нагадаємо, в результаті теракту в Барселоні ввечері 17 серпня загинули 13 людей, більше сотні отримали поранення. Водієві фургона, який збив пішоходів на вулиці Рамбла в центрі міста, вдалося втекти.

Вночі п'ятеро злочинців вчинили напад на пішоходів у місті Камбрільсі в 120 кілометрах від Барселони; одна жінка загинула та шестеро людей постраждали, у тому числі поліцейський. Всі нападники були вбиті.

За даними ЗМІ, поліція підозрює в організації злочинів терористичний осередок. Чотири передбачуваних злочинця затримано, п'ятеро були вбиті. Ще четверо перебувають у розшуку, однак один з них - Муса Укабір - імовірно, був убитий.