У російському Ростові прогримів вибух, горять два десятки будинків, евакуйовано майже 600 людей (фото, відео)
У місті оголошено режим надзвичайної ситуації. Шість кварталів відключені від газу та електропостачання. Постраждали близько десяти чоловік.
У Ростові-на-Дону ввели режим надзвичайної ситуації через велику пожежу в приватному секторі. За даними обласного МНС, у місті горять близько 25 будинків, повідомляють "РИА Новости".
Через пожежі в шести кварталах відключили газ і електрику. Рятувальники евакуювали 560 осіб. Площа пожежі досягла десяти тисяч квадратних метрів.
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"Шість кварталів відключені від газу та електропостачання, в зоні пожежі працює 437 осіб, 212 одиниць техніки. В зоні пожежі знаходиться близько 25 будинків, евакуйовано близько 560 осіб", - розповіли в МНС.
Поширення вогню зупинити поки не вдалося. Ростовські ЗМІ пишуть, що для гасіння вогню не вистачає напору води.
Повідомляється також, що на місці пожежі в Ростові-на-Дону прогримів вибух. За попередніми даними, це був вибух побутового газу.
Протягом декількох сотень метрів уздовж вулиць стоять більше сотні людей з особистими речами, одягом, коштовною апаратурою. Жителі відходять все далі від місця пожежі.
Постраждали, за офіційними даними, не менше дев'яти осіб. Про загиблих офіційної інформації не надходило.
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Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині продовжують гасити лісову пожежу, який вчора охопив 120 гектарів. Продовжується гасіння окремих осередків вогню на території Копыщанского лісництва.