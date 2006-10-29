Абрамович побудує ”п`ятизіркову” лікарню

Губернатор Чукотки Роман Абрамович має намір побудувати в Москві лікарню для багатих, пише 29 жовтня британська The Sunday Times.

Комплекс нового лікувального закладу буде зведено на південному заході Москви на ділянці площею більше 3,5 гектара. У клініці працюватимуть 700 чоловік, вона розрахована на одночасний прийом 400 хворих, включаючи 80 пацієнтів, на стаціонарному лікуванні.

VIP-клієнти медичного центру зможуть розміститися в палатах площею 67,5 квадратних метрів. У кожному з цих номерів будуть окрема ванна кімната, спальня, обладнана плазмовою панеллю, доступом в Інтернет і факсовим апаратом, що дозволить хворим бізнесменам управляти своїми справами не підводячись з лікарняного ліжка.

За словами одного з керівників проекту, новий шпиталь, будівництво якого мають завершити до кінця 2007 року, за зручністю дорівнюватиме п`ятизірковому готелю.

Як пише газета, після початку роботи нового центру заможним росіянам не доведеться більше виїжджати за кордон для отримання медичної допомоги, що відповідає західним стандартам.

Вартість даного проекту оцінюється експертами більш ніж у 110 мільйонів доларів.

Лента.ру