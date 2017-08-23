В іракському Таль-Афарі залишаються понад 30 тисяч цивільних

За даними ООН, у іракському місті Таль-Афар, за яке нині точаться бої між армією Іраку та терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД), залишаються понад 30 тисяч цивільних осіб. Представник Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) повідомив у середу, 23 серпня, що на півдні та сході міста організовані пункти розподілу гуманітарної допомоги, як повідомляє DW.

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В УВКБ ООН застерігають, що цивільні особи можуть бути використані бойовиками як живий щит під час наступу іракської армії, а також страчені. В ООН закликають організувати коридори для виведення цивільних з міста.

Як повідомлялось, іракська армія та антитерористичні підрозділи 22 серпня увійшли до Таль-Афара. Місто довгий час було однією з цитаделей ІД та залишається останньою ціллю у низці підтримуваних США операцій в Іраку після звільнення Мосула. Поки що близько трьох чвертей міста залишаються під контролем ісламістів, зокрема фортеця оттоманської епохи в центрі міста. У розташованому в 80 кілометрах на захід від Мосула місті перебуває близько двох тисяч тренованих бойовиків, припускають в армії Іраку. Таль-Афар має стратегічну важливість, адже розташований на шляху постачань між Мосулом та Сирією.