ЦРУ закриває секретні в'язниці

США припинили користуватися мережею секретних в`язниць, розташованих в інших країнах, заявив директор ЦРУ Леон ПАНЕТТА.

Решта об`єктів, де раніше утримували підозрюваних у тероризмі, будуть виведені з експлуатації, цитує його лист британська телерадіокорпорация Бі-Бі-Сі.

ЗМІ не одноразово писали, що адміністрація Джорджа БУША дозволяла розвідці користуватися нелегальними в`язницями на території союзних країн Східної Європи, Азії та Африки. Підозрюваних, які потрапили туди, піддавали допитам із пристрастю: багато хто стверджує, що їх катували.