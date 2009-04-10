Президент Болівії оголосив голодування

Президент Болівії Ево МОРАЛЕС - перший представник корінного індіанського населення, який став при владі в країні - оголосив голодування, вимагаючи від парламенту затвердити дату загальних виборів.

Як повідомляє NEWSru, згідно з новою Конституцією Болівії, що схвалена на загальнонаціональному референдумі й набула чинності 7 лютого, конгресу відводилося рівно два місяці для ухвалення закону про вибори. Але 7 квітня термін закінчився, а гострі дебати у верхній палаті, контрольованій опозицією, тривають.

Каменем спотикання є питання реєстрації виборців, а саме, чи зможуть голосувати болівійці, які живуть за межами країни, а також число депутатських місць, що передбачається віддати представникам корінного населення, повідомляє Associated Press.

Як оголосив у четвер Е.МОРАЛЕС, він починає голодування "на захист народного рішення" (нової Конституції). До його акції приєдналися 14 лідерів груп робітників і соціалістів.

Як повідомив представник президента Болівії Іван КАНЕЛАС, міністри країни не підтримують "голодний страйк", хоча міністр юстиції Селіма ТОРРІКО заявила, що вона та її колеги розглядають можливість участі в акції.

Що стосується голодування, то ні глава держави, ні його прихильники не уточнили, наскільки суворим воно буде. Разом із тим, у Болівії учасники подібного роду протестів п`ють воду й жують листя коки, що допомагає позбавитися больових відчуттів.

Е.МОРАЛЕС є прихильником відродження традиційної в його країні культури коки, яку в решті світу вважають наркотиком. У розробленій ним новій Конституції ця рослина навіть названа національним надбанням.

У березні на засіданні Комісії ООН із наркотичних засобів у Відні президент Болівії намагався довести нешкідливість коки, демонстративно зжувавши її лист, але учасники форуму засудили його жест.