У США поліція застрелила жінку, яка погрожувала вбити себе

У місті Санрайз в американському штаті Флорида співробітники поліції застрелили озброєну жінку, яка погрожувала покінчити з собою. Про це повідомляє РБК з посиланням на Fox News.

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За словами представників шерифа округу Бровард, штурмова група SWAT 25 серпня отримала повідомлення про те, що жінка забарикадувалася в квартирі і погрожувала покінчити життя самогубством.

Повідомляється, що жінка перестала відповідати поліцейським, після чого штурмова група увірвалася в квартиру. Всередині кімнати вони виявили озброєну пістолетом жінку і застрелили її.

Як повідомляв УНІАН, у березні у США поліцейські застрелили українця, який ходив по вулицях з рушницею і погрожував покінчити з собою.