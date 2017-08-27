ІД уклала перемир'я з Ліваном і Сирією
11:40, 27 серпня 2017Світ
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Ліванська армія оголосила про своє припинення вогню о 7:00 ранку, щоб провести переговори про долю своїх солдатів, що знаходяться в полоні ІД.
Ілюстрація REUTERS
"Ісламська держава" (ІД) підкорилася припиненню вогню в боротьбі з Сирією і Ліваном.
Про це повідомляють світові ЗМІ з посиланням на Reuters.
Домовленість про припинення вогню набула чинності вранці 27 серпня на кордоні між Сирією і Ліваном, де бойовики угрупування "Хезболла" билися з сирійською армією проти бойовиків ІД.
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Ліванська армія оголосила про своє припинення вогню о 7:00 ранку, щоб провести переговори про долю своїх солдатів, що знаходяться в полоні ІД. Незабаром після цього і сирійська армія оголосила про припинення вогню.
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