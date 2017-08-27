ІД уклала перемир'я з Ліваном і Сирією

"Ісламська держава" (ІД) підкорилася припиненню вогню в боротьбі з Сирією і Ліваном.

Про це повідомляють світові ЗМІ з посиланням на Reuters.

Домовленість про припинення вогню набула чинності вранці 27 серпня на кордоні між Сирією і Ліваном, де бойовики угрупування "Хезболла" билися з сирійською армією проти бойовиків ІД.

Читайте такожІракські військові звільнили ще одне місто від терористів ІДІЛ

Ліванська армія оголосила про своє припинення вогню о 7:00 ранку, щоб провести переговори про долю своїх солдатів, що знаходяться в полоні ІД. Незабаром після цього і сирійська армія оголосила про припинення вогню.