Яскраві костюми та епатажні вбрання: у Лондоні відбувся карнавал Notting Hill (фоторепортаж)

27 – 28 серпня 2017 року вулиці Лондона заполонили люди в яскравих і епатажних костюмах. Танцівниці вибрали для карнавалу відкриті і спокусливі наряди.

Крім цього, люди демонстрували і національні вбрання. Зазначимо, що карнавал відбувається в Лондоні з 1966 року. Він є абсолютно безкоштовним, проте учасники фестивалю завжди збираються в місцевих пабах, продовжуючи святкування.

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Динамічні заходи відбулися 28 серпня. За словами організаторів, перший день карнавалу завжди є своєрідною розминкою перед головним шоу.