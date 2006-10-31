“Гелловін” коштуватиме американцям майже $5 млрд

Нинішній "Гелловін" коштуватиме американцям майже $5 мільярдів. За даними Національної федерації роздрібної торгівлі, жителі США витратили $4,96 мільярда на те, щоб відзначити цей день "у всій красі" - в костюмах вампірів, масках привидів і надавши відповідного вигляду своїм будинкам.

Святкові витрати на "страшилки" цього року зросли майже на 50% проти торішнього рівнем. Середній дитячий костюмчик в стилі "вамп" коштує американським батькам $40-60.

Але цього року мода на "страшні" костюми охопила і власників домашніх тварин - понад три мільйони американців купили карнавальне вбрання своїм улюбленцям, витративши на кожен мінімум $17.

"Гелловін" за розмірами витрат стає в США другим Різдвом, зазначають місцеві ЗМІ.

РІА "Новости"