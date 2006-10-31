Пентагон збирається контролювати інтернет

Пентагон має намір узяти під контроль інтернет-блоги. Цим займатиметься новий підрозділ у зв`язках з громадськістю, у завдання якого входить інформаційно-пропагандистське забезпечення війни в Іраку та інших подій, що викликають підвищений суспільний інтерес.

Основні зусилля створюваного підрозділу будуть спрямовані на боротьбу з "неточним" висвітленням подій в засобах масової інформації. Згідно заяві Міністерства оборони США, особлива увага в роботі відділу буде приділятися інтернету, та інтернет-блогам - зокрема. Відділ відстежуватиме інформацію цілодобово; до його роботи планується залучати відомих політиків і лобістів, які почнуть виступати в радіо- і телеефірі, передає Бі-Бі-Сі.

За допомогою нового відділу американські військові хочуть покласти край засиллю антиамериканської пропаганди в інтернеті. За словами міністра оборони Дональда Рамсфелда, це необхідно, поки американська армія у сфері інформаційно-ідейного забезпечення своїх операцій справляється на "двійку з плюсом". Раніше він вже визнавав, що "Аль-Кайеда" та інші екстремістські угрупування ісламізму ефективніше використовують ЗМІ для ведення пропаганди, ніж США. Як підкреслив тоді глава міністерства оборони США, перевагою екстремістських угрупувань в інформаційній війні є їх мобільність і оперативність, тоді як американська бюрократична машина ще далеко не повністю опанувала сучасні інформаційні технології.

РБК