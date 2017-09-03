Поближче до народу: Трамп з дружиною вдруге відвідали штати, які постраждали від урагану (фото)

Президент США Дональд Трамп вдруге відвідав штати Техас та Луїзіана, які постраждали від катастрофічного урагану «Харві», що спричинив серйозні повені. Трамп відвідав центр допомоги у Г'юстоні, щоб зустрітися з жертвами урагану.

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Як повідомляє «Голос Америки», цей візит дав президенту можливість показати своє співчуття жертвам найсильнішого урагану в Техасі за останні 50 років. Дехто критикував Трампа за те, що той залишався осторонь зони катастрофи під час візиту у вівторок, коли він сказав, що не хоче перешкоджати рятувальній роботі.

На стадіоні NRG президент і перша леді обіймали та тиснули руки людям, які змушені були залишити свої будинки через масштабну повінь.

Після зустрічі з потерпілими від повені та добровольцями, які допомагали в гуманітарних заходах у Г'юстоні, Трамп вирушив до Лейк Чарльз, штат Луїзіана, території, ураженої штормом після Техасу, повідомляє Білий дім.

У листі до Конгресу в п'ятницю адміністрація Трампа попросила надати асигнування на суму 7,85 мільярдів доларів США на реагування та початкові заходи з відновлення.

Губернатор Техасу Ґреґ Абботт, який супроводжував президента під час свого візиту до центру допомоги Г'юстона, заявив, що його штату може знадобитися понад 125 мільярдів доларів.

Внаслідок урагану закрито близько четвертої частини потужностей нафтопереробної промисловості США, більша частина якої розташована уздовж узбережжя Мексиканської затоки, а ціни на бензин зросли до найвищої поділки за два роки.