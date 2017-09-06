Син Трампа свідчитиме у Сенаті США щодо контактів із РФ

Дональд Трамп-молодший свідчитиме на засіданні юридичного комітету Сенату США у четвер, 7 вересня, щодо контактів кампанії Дональда Трампа-старшого з Росією. Про це пише The Washington Post із посиланням на інформацію трьох членів комітету від Демократичної партії.

Видання пише, що це буде вперше, коли інформацію з цього питання надаватиме хтось із внутрішнього кола президента Трампа.

Читайте такожКремль підтвердив прохання юриста Трампа щодо будівництва хмарочосу в Москві – ЗМІ

Відомо, що члени комітету також сподіваються отримати свідчення екс-керівника передвиборчої кампанії Пола Манафорта та зятя президента Джареда Кушнера з приводу зустрічі з російським адвокатом Наталією Весельницькою в Трамп-Тауер минулого року.

Як повідомляв УНІАН раніше, у липні старший син президента США Дональда Трампа опублікував електронну переписку щодо зустрічі, на якій йому нібито пропонували конфіденційну інформацію про кандидата в президенти Хілларі Клінтон від російського громадянина.

Раніше видання New York Times написало, що в червні 2016 року син Трампа, зять президента США Джаред Кушнер та, на той момент голова виборчого штабу Пол Манафорт, зустрілися в "Трамп-тауер" з росіянкою Наталією Весельницькою, яка пов'язана з Кремлем.