Спецпрокурор Мюллер отримав лист, який розкриває причини звільнення директора ФБР Комі
Спецпрокурор США Роберт Мюллер тепер володіє документом, що вказує на реальні причини звільнення президентом Дональдом Трампом директора ФБР Джеймса Комі.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер отримав лист президента Дональда Трампа директору ФБР Джеймсу Комі, що вказує на реальні причини його звільнення. Про це з посиланням на американські ЗМІ пише "Німецька хвиля".
Читайте такожУ США спецпрокурор по російській справі скликав велике журі - ЗМІЧернетка листа наразі перебуває у розпорядженні спецпрокурора США із розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року Роберта Мюллера. Ідеться про лист, який Трамп так і не відправив.
Цей документ може пролити світло на те, чи справді Трамп намагався завадити розслідуванню ФБР щодо можливих зв'язків його команди з Росією.
Як зазначає газета The Washington Post, серед інших претензій до Комі у неоприлюдненому меморандумі зазначається: Трампа обурював факт, що Комі не хотів публічно заявляти, що проти Трампа особисто не проводитиметься розслідування у справі про втручання Росії в американські вибори.
При цьому Комі неодноразово заявляв про відсутність підозр щодо Трампа особисто самому президенту.
Раніше звільнений Трампом екс-директор ФБР Джеймс Комі заявив, що президент просив його публічно оголосити, що він (Трамп) не є об'єктом розслідувань, пов'язаних з Росією, і вимагав особистої відданості та лояльності. За словами Комі, президент також просив його припинити розслідування стосовно свого колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна.
У свою чергу, Трамп назвав свідчення Комі перед комітетом Сенату з питань розвідки про зміст розмов між ними "брехнею" і розкриттям секретної інформації.