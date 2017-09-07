Новий директор ФБР "не виявив жодного запаху втручання" Росії у вибори президента США

Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей заявив у четвер, що він "не виявив жодного запаху втручання" Росії у президентські вибори 2016 року.

Як передає Reuters, про це він сказав, коментуючи хід розслідування щодо російського втручання.

Висловлюючись публічно вперше після того, як він був затверджений головою ФБР, він також повідомив аудиторії на Саміті з питань розвідки та національної безпеки, що довіряє Роберту Мюллеру, спеціальному прокурору, який розслідує ймовірні зв’язки президента США Дональда Трампа з Росією під час виборів.

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Як повідомляв УНІАН, у травня президент США Дональд Трамп несподівано звільнив голову ФБР Джеймса Комі, який займався розслідуванням можливих зв'язків членів передвиборчого штабу Трампа з Росією. Адміністрація президента США заперечує, що звільнення пов’язане із цим розслідуванням.

Ще до свого звільнення голова ФБР Джеймс Комі назвав Росію найбільшою загрозою з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей. 8 червня Комі під час виступу на засіданні комітету з розвідки Сенату США заявив, що не сумнівається у російському втручанні в президентські вибори в Сполучених Штатах у 2016 році.