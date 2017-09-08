Конституційний суд призупинив каталонські закони про вихід із Іспанії

04:29, 08 вересня 2017
Світ
9 0

Мадрид наполягає на тому, що ніякого референдуму в Каталонії не буде.

Ілюстрація / REUTERS

Конституційний суд Іспанії на надзвичайному засіданні 7 вересня призупинив дію всіх документів, прийнятих владою Каталонії, повідомляє Бі-бі-сі. У відповідь на рішення КС голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що "демократію в Каталонії не зупинить ніхто".

Читайте такожУ Каталонії визнали, що були попереджені про можливий теракт

За його словами, рішення про проведення референдуму було прийнято в односторонньому порядку після невдалих спроб домовитися про організацію голосування з центральним урядом у Мадриді.

Раніше каталонський парламент прийняв закон про перехідний період, який, на думку прихильників незалежності, створить юридичну основу для виходу автономної області зі складу Іспанії. Документ набув би чинності лише у разі перемоги на референдумі прихильників незалежності Каталонії.

Генеральний прокурор Іспанії Хосе Мануель Маса пригрозив кримінальним переслідуванням підтримали закон про референдум каталонським парламентаріям.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Іспанія#незалежність Каталонії