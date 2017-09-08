Конституційний суд призупинив каталонські закони про вихід із Іспанії

Конституційний суд Іспанії на надзвичайному засіданні 7 вересня призупинив дію всіх документів, прийнятих владою Каталонії, повідомляє Бі-бі-сі. У відповідь на рішення КС голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що "демократію в Каталонії не зупинить ніхто".

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За його словами, рішення про проведення референдуму було прийнято в односторонньому порядку після невдалих спроб домовитися про організацію голосування з центральним урядом у Мадриді.

Раніше каталонський парламент прийняв закон про перехідний період, який, на думку прихильників незалежності, створить юридичну основу для виходу автономної області зі складу Іспанії. Документ набув би чинності лише у разі перемоги на референдумі прихильників незалежності Каталонії.

Генеральний прокурор Іспанії Хосе Мануель Маса пригрозив кримінальним переслідуванням підтримали закон про референдум каталонським парламентаріям.