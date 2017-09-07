У Іспанії погрожують керівникам Каталонії кримінальними справами через референдум

Генеральна прокуратура Іспанії заявляє, що висуне кримінальні обвинувачення проти всіх депутатів регіонального парламенту Каталонії, які проголосували за проведення референдуму про незалежність. Генпрокурор Іспанії Хосе Мануель Маса заявив у четвер, 7 вересня, що обвинувачення також будуть висунуті членам регіонального уряду Каталонії за підписання закону про проведення незалежності, повідомляє DW.

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Також генпрокурор країни повідомив, що звернувся до правоохороних органів з проханням розслідувати будь-які дії з підготовки референдуму у Каталонії. 6 вересня регіональний парламент Каталонії ухвалив закон, який передбачає проведення 1 жовтня референдуму про незалежність. Мадрид виступає проти цього референдуму. Кілька днів тому прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой вкотре заявив, що центральний уряд вважає запланований референдум незаконним.

Нагадаємо, що в 2014 році в Каталонії відбувся неформальний референдум про відокремлення від Іспанії, хоча його заборонив суд. Тоді з 6,3 мільйона осіб, які мають право голосу, в референдумі взяли участь 2,3 мільйона. 80 відсотків із них висловилися за незалежність регіону.