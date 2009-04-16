Апеляційний суд США виніс остаточне рішення у справі Лазаренка

Колегія Апеляційного суду 9-го округу США відхилила апеляцію колишнього прем`єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, це означає, що він, швидше за все, не вийде з федеральної в`язниці ще якийсь час.

Колегія Апеляційного суду 9-го округу США, що складається з трьох членів, опублікувала своє остаточне рішення у справі П.ЛАЗАРЕНКА.

У 2006 році суд США присяжних визнав П.ЛАЗАРЕНКА винним за 14 пунктами і засудив його до 9 років позбавлення волі.

Восени 2008 року Апеляційний суд розпорядився, щоб колишньому прем`єр-міністру Винесли новий вирок у зв`язку зі зняттям 6 звинувачень, в результаті чого П.ЛАЗАРЕНКО може одержати менший термін.

Після цього П.ЛАЗАРЕНКА, якого було відпущено до цього під заставу в 86 млн. доларів, знову заарештували, і з тих пір він перебуває у в`язниці під Сан-Франциско.

У жовтні захисники П.ЛАЗАРЕНКА клопотали про те, щоб його апеляцію розглянув повний склад суду 9-го округу, що налічує 11 членів. Проте тепер вони отримали відмову в зв`язку з тим, що інші 8 членів суду не висловили бажання займатися цією справою.

Як передає Бі-Бі-Сі, за словами адвокатів П.ЛАЗАРЕНКА, у них залишається ще один варіант - клопотання до Верховного суду США про перегляд справи. Експерти, проте, оцінюють шанси захисту невисоко. Річ у тому, що з приблизно 7500 таких прохань, що подаються щороку у вищу судову інстанцію країни, задовольняються від 80 до 150, тобто лише 1-2%.