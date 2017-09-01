Новий посол РФ в США хоче розібратися із дипломатичним скандалом "без істеричних поривів"

Новий посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що потрібно "без істеричних поривів" розібратися в ситуації з новими рішеннями, прийнятими американською адміністрацією щодо російських дипмісій.

Про це повідомляє DW.com.

"Зараз потрібно розібратися спокійно, дуже спокійно і професійно діяти", - сказав він журналістам у четвер, 31 серпня, в аеропорту Даллеса відразу після прибуття в США.

"Я і мої товариші будемо професійно виконувати свою роботу", - додав Антонов.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада США висунула вимогу до Російської Федерації закрити консульство в Сан-Франциско і зменшити кількість російських дипломатів у Вашингтоні і Нью-Йорку. Таким чином адміністрація президента Дональда Трампа здійснила заходи у відповідь на рішення РФ про висилку американських дипломатів з дипломатичних відомств в Росії.

Рішення про закриття генерального консульства Росії у Сан-Франциско ініціював президент США Дональд Трамп. США вимагають від російського уряду закрити генеральне консульство Росії в Сан-Франциско, торгове представництво у Вашингтоні, округ Колумбія, і торговельне представництво в Нью-Йорку.

31 серпня, пізно ввечері на сайті Генконсульства Росії в Сан-Франциско з'явилося повідомлення, що відомство припиняє приймати відвідувачів 1 вересня через рішення влади США про закриття дипломатичного представництва.