Владу й опозицію Молдови кличуть у Страсбург

Комітет з питань закордонних справ Європейського парламенту проведе надзвичайне засідання за участю представників влади та опозиції Молдови.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

Згідно з повідомленням, засідання відбудеться 22 квітня в Страсбурзі. У засіданні передбачається участь голови Представництва Молдови при Раді Європи Євгенії ЧІСТРУГИ, а також представників опозиції Серафіна УРЕЧАНУ, Влада ФІЛАТА та Доріна ЧІРТОАКА.

В ході засідання депутати планують обговорити поточну ситуацію в Молдові після парламентських виборів 5 квітня та перерахунку голосів.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів, на яких перемогу здобула правляча Комуністична партія, в Кишиневі розпочалися масові акції протесту, які вилилися в сутички маніфестантів з поліцією. Влада, водночас, погодилася провести перерахунок результатів голосування, який практично підтвердив результати першого підрахунку голосів.