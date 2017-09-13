У школі в штаті Вашингтон сталася стрілянина, загинув учень

Одна людина загинула в результаті стрілянини в середній школі міста Спокан (штат Вашингтон). Стрілянина сталася близько 10 ранку за місцевим часом (близько восьмої вечора за Києвом).

Про це повідомив голова пожежного департаменту міста Брайан Шаеффер, передає Reuters.

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За останніми даними, загинув один учень, ще три людини були поранені, їх доставили в лікарню. Вони знаходяться в стабільному стані, зазначила офіційний представник госпіталю.

Особу, яка відкрила стрілянину, затримано. Шаеффер зазначив, що не знає, чи э стрілок учнем школи, а також не володіє інформацією про його мотиви.

At Freeman elementary currently. I am a junior, evacuated from the high school. At least 4 shots. pic.twitter.com/RnGbbbahbK — Christina✌️ (@TheChristinaXX) September 13, 2017

У навчальному закладі, де сталася стрілянина, вчаться 327 людей. Всі школи в місті закрили.