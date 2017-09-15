Москва звинуватила США у втручанні у російські вибори через Казахстан

У Росії заявили, що виявили факти втручання США у російські регіональні вибори через Казахстан. Про це заявив голова комісії Ради Федерації із захисту держсуверенітету і запобігання втручання у внутрішні справи РФ Андрій Клімов, пише «РБК».

За його словами, Росфінмоніторинг надав свідчення того, що США направляли в Росію гроші для підтримки певних кандидатів на виборах глави регіону. Клімов заявив, що гроші були нібито проведені через країну-член Митного союзу ЄАЕС, «де немає закону про іноземних агентів». Джерела видання стверджують, що гроші проходили через Казахстан.

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Він заявив, що гроші йдуть «і в готівці, і в грошових суррогатах, і в криптовалюта». Ніяких конкретних компаній або кандидатів, які отримували гроші, чиновник не повідомив.

Як повідомляв УНІАН раніше, один з кандидатів в муніципальні депутати в Москві від партії "Яблуко" покусав членів дільничної виборчої комісії (ДВК).

"Перший випадок [порушень на виборах] пов'язаний з порушенням громадського порядку. В Дорогомілова на ділянці 2559 виведений силами співробітників кандидат від "Яблука". Він напав на членів ДВК, наніс побої і покусав. Правоохоронні органи займаються [цим випадком]", - сказав голова Мосміськвиборчкому Валентин Горбунов.