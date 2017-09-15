Вибух у лондонському метро: посольство з'ясовує інформацію про можливу наявність українців серед постраждалих

Посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії з'ясовує інформацію про можливу наявність українців серед постраждалих після вибуху в метро в Лондоні. Про це йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

«Важливо! Поліція Лондона працює на місці вибуху (станції метро) Parsons Green. Посольство перевіряє наявність громадян України серед постраждалих», - зазначається у повідомленні.

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За даними британського видання The Telegraph, кілька людей отримали опіки в результаті вибуху у задній частині потягу на станції метро Parsons Green на заході Лондона. Вибух стався у білій ємності, схожій на відро. Ще кілька людей зазнали пошкоджень в результаті панічної втечі пасажирів.

Аварійні служби прибули на станцію після інциденту, який стався близько 8:20 за місцевим часом. Також на місце події прибули озброєні поліцейські, які наполегливо закликали людей уникати відвідування району, де стався вибух.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Лондонській залізничній станції "Парсонс-Грін" стався вибух, на платформі почалась паніка.

Журналіст на місці подій розповів, що вибухнув білий контейнер, залишений в задній частині поїзда. Кілька людей отримали сильні опіки обличчя. Ще одна жінка - травму ніг. Задня частина поїзда заповнилась димом, люди були евакуйовані на платформу "Парсонс-Грін".