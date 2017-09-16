На Шрі-Ланці крокодил убив британського журналіста

На Шрі-Ланці внаслідок нападу крокодила помер журналіст британського видання Financial Times. Про це повідомляє ТСН з посиланням на BBC.

Тварина затягла у воду 24-річного Пола Маккліна, коли той мив руки у річці поблизу курорту Аругам-Бей.

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Місцеві поліцейські заявили, що тіло Маккліна було знайдено в лагуні командою пошуку військово-морського флоту Шрі-Ланки.

Редактор Financial Times Ліонель Барбер назвав Пола Маккліна видатним молодим журналістом з великим майбутнім. Пізніше газета випустила офіційну заяву, в якій було сказано: "Наші серця розбиті через трагічну та несвоєчасну загибель одного з наших журналістів, Пола Маккліна. Він був талановитим та цінним членом нашої команди з яскравою кар'єрою, яка на нього чекала".