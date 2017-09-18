"Вибачте, мені не соромно": модель-пампушка прогулялася містом в нижній білизні (фото)

Відома модель plus-size Ешлі Грем з'явилася на вулиці Нью-Йорка тільки в нижній білизні. У своєму Instagram модель оприлюднила знімок, на якому позує в спортивному комплекті білизни.

Модель Ешлі Грем вже давно дала всім зрозуміти, що нітрохи не соромиться свого пишного тіла. Більш того, вона їм пишається, а тому з радістю знімається у відвертих фотосесіях і може пройтися вулицями міста, демонструючи пишні форми.

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"Вибачте, мені не соромно", — підписала модель знімок.

Напередодні, в рамках Тижня моди в Нью-Йорку, 11 вересня, пройшов показ канадського бренду Addition Elle. Участь у показі взяли моделі plus-size, серед них була також Ешлі Грем.

Манекенниця не перший раз виходить на подіум у спідній білизні. У минулому році на показі Addition Elle вона також дефілювала, а після шоу дала коментар журналістам, в якому заявила про те, що жінки красиві в будь-яких формах і не потрібно соромитися.